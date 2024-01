Le président du Front El Moustqbal, Abdelaziz Belaïd, a annoncé qu'il ne se présentera pas pour un nouveau mandat à la tête du parti qui tiendra son 3ème congrès du 11 au 13 janvier.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la réunion du bureau national du parti, M. Belaïd a annoncé que la décision de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du Front El Moustaqbal, était "une décision personnelle qui vise en premier lieu à préserver la cohésion du parti et la continuité de son militantisme".

Et d'ajouter que sa formation "continuera d'œuvrer pour la réalisation des principes et objectifs référentiels, consistant en la contribution à l'enrichissement de la scène politique et à l'édification d'une Algérie forte dans divers domaines".

A cette occasion, M. Belaïd a incité les militants de sa formation "à travailler et à s'unir pour renforcer la place du parti qui a fait du principe de démocratie le mode de gestion de ses affaires internes, loin de toute forme d'exclusion".

Dans ce contexte, il est revenu sur plusieurs étapes historiques d'évolution de sa formation politique en phase de tenir son 3e congrès, assurant qu'il "continuera à honorer ses engagements jusqu'à la remise du flambeau à la nouvelle direction qui sera issue de ce rendez-vous important dans l'histoire du Front El Moustaqbal".