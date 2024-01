Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa s'est réuni, jeudi, en visioconférence, avec les directeurs des services agricoles auxquels il a donné des instructions concernant la campagne labours-semailles, la vaccination contre la fièvre aphteuse et les préparatifs en prévision du mois de Ramadhan, selon un communiqué du ministère.

Ont assisté à la réunion, les inspecteurs vétérinaires des 58 wilayas, le directeur général de l'Office interprofessionnel des céréales (OIC) ainsi que les directeurs des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS).

"La réunion a porté sur la campagne labours-semailles 2023-2024, la culture des légumineuses, le recensement général de l'agriculture, la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse ainsi que les préparatifs en prévision du mois sacré", a précisé le communiqué.

A ce propos, M. Cherfa a donné des instructions fermes à l'effet de "veiller à la concrétisation des différentes mesures prises pour la réussite de la campagne labours-semailles, notamment la dotation des agriculteurs en semences et engrais à titre gracieux et la suspension du remboursement des crédits agricoles +Rfig+ au profit des agriculteurs touchés, la saison précédente, par la sècheresse, et ce en application des orientations du Président de la République", a souligné le ministère.

Dans le même contexte, le ministre a ordonné la mise en œuvre du programme de développement de la filière légumineuses à laquelle l'Etat a accordé plusieurs incitations afin de propulser la production nationale.

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur "l'importance que revêt le recensement général de l'agriculture pour le secteur et l'économie nationale d'où la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs en vue de son succès".

Tout en félicitant des efforts consentis dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse qui connait un taux d'avancement notable, M. Cherfa a insisté sur "la finalisation de cette opération dans les délais impartis", a conclu le ministère.