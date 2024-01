Pas moins de 250 associations actives dans différentes communes de la wilaya de Batna étaient présentes, jeudi, lors de la clôture de la séance consultative ayant regroupé l’administration et le mouvement associatif.

La rencontre, organisée par les autorités de la wilaya dans le grand auditorium de l’université Batna-1, a été précédée de journées consultatives, à la fin de décembre dernier, autour de la réalité du développement à travers les différentes communes de la wilaya.

Intervenant à l’occasion de cette séance de clôture, à laquelle ont également participé des responsables et des cadres de divers secteurs, le wali de Batna, Mohamed Benmalek, a souligné "l’importance d’impliquer la société civile dans la dynamique de développement local, de manière à servir le citoyen et de répondre à ses besoins et à ses attentes".

Le chef de l’exécutif local a passé en revue quelques indicateurs illustrant le développement de la wilaya de Batna au cours de l’année 2023.

Une année, a-t-il dit, qui a vu la relance de nombreux projets importants, notamment la levée du gel du stade olympique de 30.000 places et de la station d’épuration des eaux usées, celle-ci devant coûter 5 milliards de dinars.

Le même responsable a aussi ajouté, dans le même contexte, le renouvellement, dans un délai de 5 mois, des canalisations reliant le barrage de Koudiat Medouar, à Timgad (Batna), à l’ouvrage géant de Béni

Haroun (Mila) sur une distance de 24 km, au titre d’une première phase.

M. Benmalek a rappelé, à ce propos, que le chantier de la seconde phase qui porte sur la réalisation de canalisations, en parallèle, sur 24 km également, était "en cours d’installation".

Cette opération, financée à hauteur de 30 milliards de dinars, permettra de répondre aux besoins de la population en eau potable et de fournir des ressources supplémentaires pour l’irrigation agricole.

Le même responsable a déclaré que l’année 2023 a également vu la levée des réserves et des obstacles qui ont freiné le projet de la route devant relier la wilaya de Batna à l’autoroute Est-ouest à travers l’échangeur de Chelghoum-Laïd (Mila) sur une distance de 62 km, et ce, pour un montant de

6 milliards de dinars, s’agissant des 20 km situés sur le territoire de la wilaya de Batna .

Il a aussi évoqué d’autres acquis tels que le"règlement du statut du barrage de Bouzina, permettant son raccordement au réseau électrique, avec une entrée en exploitation prévue prochainement", et la réhabilitation de l’aéroport international Mostefa Ben-Boulaïd dont le nombre de dessertes intérieures et internationales a significativement augmenté.

M. Benmalek a fait état, chiffres à l’appui, de la dynamique observée dans de nombreux secteurs et dans divers domaines, saluant, au passage, les cellules d’écoute installées au niveau communal ainsi que les acteurs de la société civile qui ont contribué efficacement à la réussite des réunions consultatives organisées localement, et qui ont donné lieu à des suggestions nourries des préoccupations des citoyens.

En marge de la séance de clôture, 13 ateliers ont été mis en place, mettant à contribution les représentants de différents secteurs et d’associations qui examineront les préoccupations des populations, ainsi que les propositions qui ont émané des sessions organisées au niveau communal, afin de les classer par importance et par priorité pour les inclure dans le plan de développement local pour l’année 2024.