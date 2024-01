Cinq (5) projets d’hôtels en cours de réalisation à Annaba dans le cadre d’investissements privés seront réceptionnés durant "le premier trimestre de l’année en cours (2024)", a fait savoir jeudi le wali, Abdelkader Djellaoui.

"Il s’agit d’hôtels urbains en cours de réalisation au chef-lieu de wilaya et autres concernant le tourisme maritime avec un panorama sur la mer, à la corniche de la ville d’Annaba d’une capacité d’accueil de 981 lits constituant la première partie des projets d’investissement touristique qui seront mis en service durant 2024", a précisé le même responsable au cours d’une visite de terrain dans plusieurs projets relevant du secteur du tourisme et de l’artisanat.

Annaba compte 17 projets dans le domaine du tourisme et de l’artisanat en cours de réalisation à travers les zones d’expansion touristique ZET d’Annaba, Seraidi et Chetaibi dont des complexes et résidences touristiques et hôtels de trois et quatre étoiles devant être mis en service

respectivement durant les deux prochaines années, a-t-on précisé au cours de la visite du wali au 5 hôtels et complexes touristiques privés en réalisation tout au long du littoral de la corniche d’Annaba, à localité de Sidi Aissa et sur les hauteurs de la ville.

Dans le cadre de l’application de la nouvelle loi relative à l’investissement, il est prévu la réservation du foncier disponible dans les ZET de la wilaya d’Annaba pour la domiciliation de projets d’investissement structurants, selon M. Djellaoui qui a précisé que la nouvelle orientation de l’investissement dans les ZET donnera la priorité aux projets touristiques intégrés et structurants devant apporter une valeur ajoutée pour les services du tourisme et qui constitueront également une véritable locomotive pour développer des activités dans ce domaine.

Le parc hôtelier d’Annaba est composé actuellement de 45 hôtels d’une capacité de 5.000 lits, a-t-on fait savoir.