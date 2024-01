Le géant espagnol des télécommunications Telefonica a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec les syndicats pour licencier jusqu'à 3.421 salariés en Espagne, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les coûts.

Les réductions d'effectifs devraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2024 et concerneront principalement les salariés âgés de 56 ans ou plus en 2024 et travaillant dans l'entreprise depuis au moins 15 ans, a indiqué Telefonica dans un communiqué.