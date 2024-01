Quelque 16.000 abonnés de l'ancien réseau Internet (ADSL) dans la wilaya d'Oran seront basculés vers le réseau de fibre optique jusqu'à domicile, a-t-on appris jeudi auprès de a direction opérationnelle de Algérie Télécom. (AT). "A la faveur de cette opération qui touchera de nombreux quartiers et pôles urbains dans les différentes communes de la wilaya, les abonnés bénéficieront d'un débit Internet allant jusqu'à 100 MB/s", a déclaré, à l’APS, la responsable d’information à AT, Faiza Selmani Zoubir.

La direction opérationnelle d'Algérie Télécom d’Oran cible 50.000 nouveaux abonnés cette année avec la technique de fibre optique jusqu’à domicile, selon la même responsable, qui a indiqué que le nombre d'abonnés à cette technologie passera de 55 399 abonnés à plus de 105 000 abonnés d'ici à la fin 2024. Elle a rappelé qu'au cours de l'année écoulée, 17.614 foyers ont été raccordés dans la wilaya d'Oran au réseau de fibre optique jusqu'à domicile, dont près de 8.000 logements AADL dans le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" à Misserghine. A noter que le nombre d'abonnés à l'ancien réseau (ADSL) dans la wilaya a atteint 123.105 abonnés, alors que le nombre de foyers raccordés aux services Internet est estimé à 178.504 abonnés.