Les démarches entreprises par l’Office de protection des biens culturels ont abouti au classement des Arènes et du Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran dans la liste du patrimoine national, a-t-on appris, lundi auprès de la direction de la Culture et des Arts de la wilaya.

"Le classement de ces deux monuments au patrimoine national à protéger a été validé par la Commission nationale chargée de ce dossier, relevant du ministère de la Culture et des Arts", a déclaré à l’APS le chef du service Patrimoine à la direction de la Culture locale, M. Djameleddine Barka.

Le classement des Arènes d’Oran, sises au quartier "Mahieddine", est intervenu suite à la présentation du dossier à la commission précitée, lors d’une réunion tenue le 26 décembre dernier au siège du ministère de tutelle, durant laquelle la valeur historique et culturelle, tant au niveau national qu’africain, de ce monument a été mise en relief, a déclaré le même responsable.

Pour rappel, les Arènes d’Oran, communément appelées par les Oranais "Ettoro", réalisées durant l’ère coloniale française, ont vu la présentation de plusieurs spectacles de tauromachie animés par des toréadors célèbres.

Les Arènes, qui ont également abrité, durant les premières années de l’indépendance, des activités sportives et culturelles, attirent chaque année des visiteurs nationaux et étrangers. S’agissant du second monument, en l’occurrence le Théâtre régional d’Oran (TRO) "Abdelkader Alloula", dont la bâtisse revêt un cachet architectural, esthétique et historique indéniables, la même source a fait savoir que sa validation comme patrimoine national par la même Commission nationale a eu lieu en raison du fait que ce monument historique "répond aux critères d’éligibilité autorisant son classement", a précisé le responsable de la direction de la Culture et des Arts de la wilaya d’Oran.

Le TRO, dont la bâtisse trône au milieu de la place emblématique de la capitale de l’Ouest "1er Novembre", a été réalisé au tout début du 20e siècle et son inauguration, sous l’appellation d’Opéra d’Oran, est intervenue en 1907, rappelle-t-on. Construit avec une conception architecturale de style baroque, le TRO est composé de plusieurs salles et une scène réalisée selon le style italien. Par ailleurs, dans le cadre de ses démarches visant à valoriser et à protéger les biens culturels de la wilaya, la direction du secteur a aussi soumis auprès de la même structure du ministère de tutelle, deux dossiers de classement au patrimoine national, à savoir la Maison de la Culture "Zeddour Brahim Belkacem" et la mosquée "Abdallah Ibn Salam", sise au niveau de la rue "Mâata Mohamed-El Habib", a révélé la même source.