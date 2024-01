Un programme d’animation riche et varié a été concocté par la direction de la culture et des arts de Médéa pour célébrer l’avènement du Nouvel An amazigh, "Yennayer" (12 janvier), incluant des activités artistiques, des expositions sur les métiers d’antan et l’organisation d’un concours de l’art culinaire traditionnel, a-t-on appris, jeudi, auprès de cette institution.

Plusieurs partenaires, tels que la direction du tourisme et de l'artisanat, la chambre de l’artisanat et des métiers, la direction de la jeunesse et des sports et les associations culturelles locales, seront mis à contribution pour l’encadrement et l’animation des multiples activités et manifestations culturelles qui auront lieu du 7 au 13 janvier courant, a fait savoir la directrice de la culture et des arts, Salima Gaoua.

En sus du chef-lieu de wilaya qui va abriter une partie des activités programmées, trois autres communes, en l’occurrence Chellalet-El-Adhaoura (à l’est de la wilaya), Tablat (au nord-est) et Ouamri (à l'ouest), ont été choisies, cette année, pour accueillir les manifestations culturelles prévues à l’occasion de la célébration de Yennayer 2974, a-t-elle expliqué.

"Le but est de faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine culturel local en mettant en relief la spécificité de chacune des régions choisies pour l’accueil des festivités du Nouvel An amazigh, que ce soit sur le plan culinaire, des métiers traditionnels comme le tissage, l’habillement, le travail du cuir et la poterie, ou la manière de célébrer l’évènement au sein du cercle familial", a souligné Mme Gaoua.

Des "Gaâda", (réunions familiales) organisées à l’occasion de grandes fêtes et lors de veillées du ramadan, figurent également parmi les activités du programme proposé aux citoyens afin de leur permettre de replonger dans l’ambiance de la fête de Yennayer ou "El-Aam", selon l’appellation propre à chaque région.