Les activités de la première édition du festival de l’enfant créatif, organisé sous le slogan "Rendez-vous de l'art et de la créativité", ont débuté jeudi à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara.

La première journée de la manifestation, initiée par cet établissement culturel à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, a été marquée par l'ouverture d’ateliers "Dessin", "Bibliothèque pour enfants", "Petit lecteur" et "travaux manuels artistiques", destinés aux enfants âgés de 8 à 13 ans sous l’encadrement de cadres et artistes des espaces artistiques de la maison de la culture.

Le programme de ce festival de quatre jours comporte la projection d'une série de films d'animation instructifs et deux concours du meilleur dessin et de la meilleure nouvelle, selon les organisateurs. La manifestation prévoit aussi l'organisation d'un stage de formation dans la fabrication de pâte céramique et la décoration sur feuille de cuivre au profit d'une trentaine d'enfants participant aux ateliers de la maison de la culture de Mascara.

L’objectif de cette manifestation est de former un enfant instruit et créatif, ayant un goût pour les divers arts, en plus de découvrir des talents pour les accompagner, selon la même source.