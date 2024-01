Le nombre de journalistes tombés en martyrs suite à l'agression sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre était passé à 107, suite à la mort du journaliste Akram Al-Shafi'i qui a succombé à ses blessures, indiquent les autorités palestiniennes.

Le bureau des médias à Ghaza, a déclaré dans un communiqué : "Le nombre de journalistes martyrs s'est élevé à 107 depuis le début de la guerre génocidaire contre Ghaza, après la mort du journaliste Akram Al-Shafi'i". Il a expliqué qu’Al-Shafi’i "est décédé à la suite de ses graves blessures subies lors du siège du complexe médical Al-Shifa par l’armée d’occupation dans la ville de Ghaza".

Depuis le 7 octobre dernier, l'armée d'occupation mène une guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza, qui a fait vendredi 22 600 martyrs et 57 910 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et causé des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Agression sioniste à Ghaza: "Il est grand temps que cela se termine" (responsable onusien)

Le chef des secours et des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a souligné vendredi que "la guerre à Ghaza doit cesser" alors que l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne se poursuit depuis près de trois mois.

"Ghaza est devenue un lieu de mort et de désespoir", a souligné M. Griffiths. Et de poursuivre: "Les familles dorment dehors alors que les températures chutent. Les zones où les civils devaient se déplacer pour leur sécurité ont été bombardées. Les installations médicales sont constamment attaquées. Les rares hôpitaux partiellement fonctionnels sont submergés de cas de traumatologie, manquent cruellement de fournitures et sont inondés de personnes désespérées en quête de sécurité".

Selon lui, "un désastre de santé publique se prépare", alors que les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés à mesure que les égouts débordent. Quelque 180 femmes palestiniennes "accouchent chaque jour dans ce chaos" et "les gens sont confrontés aux niveaux d’insécurité alimentaire les plus élevés jamais enregistrés".

"La famine approche", a prévenu le chef de l’humanitaire de l’ONU. Le responsable onusien a souligné que pour les enfants en particulier, les 12 dernières semaines ont été traumatisantes: pas de nourriture, pas d'eau, pas d'école, "rien que les bruits terrifiants de la guerre, jour après jour".

Alors que "Ghaza est tout simplement devenue inhabitable", la communauté humanitaire se retrouve confrontée à la mission impossible de venir en aide à plus de 2 millions de personnes, alors même que son propre personnel est tué et déplacé, que les coupures de communication se poursuivent, que les routes sont endommagées et que les convois sont visés par les tirs, et que les fournitures commerciales vitales pour la survie sont quasiment inexistantes", a-t-il déploré.

Il a réclamé "la fin immédiate de la guerre". Pour Griffiths, cette guerre n'"aurait jamais dû commencer. Mais il est grand temps que cela se termine". Dans un bilan provisoire, l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza a fait plus de 22.600 martyrs, dont 9.730 enfants et 6.830 femmes. En outre, plus de 7.000 Palestiniens sont toujours portés disparus et plus de 57.910 ont été blessés. Depuis le 7 octobre, l'armée de l'occupation sioniste mène une agression dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et des sources onusiennes.