Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a reconduit jeudi Félix Moloua au poste de Premier ministre. Dans un décret présidentiel visant à remanier le gouvernement, M. Moloua, qui avait été nommé Premier ministre centrafricain en février 2022, a été reconduit à ce poste.

Dans le nouveau gouvernement composé de 32 ministres, on compte dix nouveaux entrants, tandis que trois ministres ont changé de poste. Le remaniement du gouvernement Moloua 2 survient plus de quatre mois de la promulgation de la nouvelle Constitution du 30 août 2023 permettant à la République centrafricaine d'entrer dans la 7e République. Ce remaniement est l'une des retombées du vote du référendum sur une nouvelle Constitution, qui prévoit notamment la prolongation de la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, ainsi que l'exclusion des citoyens possédant la double nationalité de la course présidentielle.