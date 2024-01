Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, a appelé, jeudi, à une action urgente au cours de la nouvelle année pour mettre fin au conflit dévastateur au Soudan.

M. Griffiths a déclaré que "près de neuf mois de guerre ont poussé le Soudan dans une spirale qui devient de jour en jour plus destructrice". Il a ajouté que "les souffrances humaines s'aggravent à mesure que l'accès humanitaire diminue et que l'espoir diminue à mesure que le conflit s'étend", soulignant la nécessité que "cette situation ne perdure pas". Dans un communiqué de presse, Griffiths a appelé la communauté internationale - en particulier les pays qui ont de l'influence sur les parties au conflit au Soudan - à "prendre des mesures décisives et immédiates pour mettre fin aux combats et protéger les opérations humanitaires visant à fournir de l'aide aux populations".

Le diplomate a déclaré que "les enjeux sont encore plus grands avec l'arrivée des hostilités dans l'Etat d'El Djazira, décrit comme le grenier du Soudan. Plus de 500 000 personnes ont fui les combats dans et autour de Wad Madani, la capitale de l'Etat, qui était un refuge pour les personnes déracinées par les affrontements ailleurs". Le responsable de l'ONU a déclaré que l'exode massif actuel pourrait également conduire à la propagation rapide d'une épidémie de choléra dans l'Etat, avec plus de 1 800 cas suspects signalés jusqu'à présent. Martin Griffiths a déclaré que l'escalade de la violence au Soudan met également en danger la stabilité régionale, ajoutant que la guerre a déclenché la plus grande crise de déplacement au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, dont environ 1,4 million ont traversé la frontière vers les pays voisins.