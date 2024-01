Le secteur de la santé en Algérie s'est doté en 2023 de nombreux acquis à la hauteur du souci de l'Etat d'assurer aux citoyens une prise en charge sanitaire de qualité, à travers une panoplie de décisions ayant consacré la poursuite du renforcement des acquis déjà réalisés et la palliation des lacunes enregistrées, en réponse aux attentes du citoyen en matière d'accès à des soins de qualité.

En effet, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création d'une Instance nationale anti-cancer, chargée d'arrêter les éléments de l'Initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, au titre de ses engagements à préserver et à promouvoir la santé du citoyen.

L'Instance est, également, appelée à soumettre des rapports détaillés périodiques sur les résultats réalisés sur le terrain et leur impact sur la modernisation du système sanitaire national et l'amélioration de la prise en charge des cancéreux au niveau national, d'autant que toutes les mesures à même de remédier à tout dysfonctionnement urgent, seraient prises sur la base de ces données.

Pour ce faire, une enveloppe de 70 mds DA a été affectée au Fonds national de lutte contre le cancer dont les ressources financières seront consolidées annuellement à hauteur de 30 mds DA, à compter de 2024, en plus d'autres affectations décidées au titre du budget de l'Etat". Le Président Tebboune a également ordonné la "mise en place d'un vaste plan qui permettra, dans un premier temps, à plus de 2,2 millions de femmes âgées entre 40 et 45 ans de bénéficier d'un dépistage du cancer du sein".

Ces efforts se poursuivront au cours des prochaines années pour toucher d'autres tranches d'âge. L'opération d'acquisition d'appareils de dépistage modernes s'est poursuivie en 2023, permettant de réaliser une avancée en matière de dépistage précoce, à même de rendre possible la réduction du nombre de mortalité par cancer.

Dans la même démarche et en vue de soutenir les structures sanitaires dédiées à la lutte contre le cancer, il a été procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de deux services de radiothérapie à Rouiba et à Beni Messous (Alger), en exécution des instructions du président de la République, visant à assurer une meilleure prise en charge aux patients atteints de cancer, en rapprochant le traitement du patient et en lui épargnant la souffrance des transports.

Dans le cadre de la Stratégie nationale adoptée pour lutter contre cette maladie et dans le but de renforcer, de consolider et promouvoir la santé dans le sud et dans les hauts plateaux, les services sanitaires du Centre anti-cancer (CAC) d'Adrar ont été mis en service afin de répondre aux attentes des habitants de ces régions et leur épargner les déplacements vers d'autres wilayas, notamment celles du nord. Sur la base d'un programme de travail rigoureux visant à améliorer le niveau des prestations sanitaires dans l'ensemble des régions du pays, et dans le but de parvenir à une répartition équitable et équilibrée des ressources disponibles, l'année 2023 a vu l'entrée en service du CAC de Djelfa, doté d'équipements modernes et d'un staff médical hautement qualifié. L'inauguration de ce Centre par le président de la République consacre la démarche d'une meilleure prise en charge des besoins du secteur, à travers le renforcement de ses structures et leur répartition de manière régulière et équitable sur tout le territoire national. Cette démarche s'est, également, concrétisée dans la wilaya de Tindouf, dotée de pôles médicaux à même de renforcer les efforts de l'Etat visant à promouvoir et à développer les activités médicales dans cette wilaya frontalière.

La question de la lutte contre le cancer constitue une priorité nationale, conformément aux directives du président de la République qui a ordonné d'orienter les investissements dans le domaine de l'énergie nucléaire à des fin médicales, notamment la radiothérapie pour les cancéreux. Autre acquis du secteur pour l'année 2023, l'Hôpital "Mère-Enfant" relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) à Beni Messous (Ière région militaire) et l'entrée en service de l'Hôpital des Grands Brûlés à Zeralda (Alger-Ouest), parallèlement à la poursuite des travaux de réalisation de l'Hôpital algéro-qatari-allemand, dont l'entrée en service est prévue pour 2025, dans le cadre des efforts de l'Etat visant à développer le secteur sanitaire en Algérie.