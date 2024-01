On ne peut toujours pas guérir la maladie d'Alzheimer, mais la connaissance des facteurs de risque ne cesse d'évoluer. Zoom sur les habitudes quotidiennes qui peuvent favoriser l'apparition de cette maladie, qui résulte d’une lente dégénérescence des neurones.

Actuellement en France, on estime le nombre de malades d'Alzheimer à 800 000 personnes. Alors que la médecine progresse sur le sujet, il resterait encore deux tiers des malades non diagnostiqués. Et plus la durée de vie augmente, plus les formes de démence suivent la courbe.

Récemment, des chercheurs de l'Inserm ont démontré que la maladie d'Alzheimer n'était pas systématiquement marquée par une perte de mémoire. Il existe en tout une dizaine de signes évocateurs de la maladie, tels que des troubles du langage, des changements d'humeur et de personnalité, des troubles de l'orientation, une anxiété, des troubles des fonctions exécutives, auxquels est venu récemment s'ajouter la perte d'odorat.

La susceptibilité individuelle à la maladie possède une composante génétique, puisque le risque de développer la maladie est en moyenne multiplié par 1,5 si un parent du premier degré est touché, et par 2 si au moins deux le sont. Mais la maladie est aussi déclenchée et aggravée par des facteurs environnementaux et des habitudes quotidiennes. Les chocs violents à la tête, une alimentation trop grasse, le manque d'activité physique, les troubles du sommeil, le surpoids... peuvent faire partie des facteurs de risque. A l'inverse, certaines habitudes (comme nager en eau froide, dire stop au tabac ou encore adopter le régime méditerranéen) pourraient avoir un effet protecteur contre les troubles neurologiques.

1/10 - Ne pas dormir suffisamment

On ne le dira jamais assez : dormir est vital ! Si vous dormez moins de 6 heures par nuit, notamment lorsque vous avez atteint la cinquantaine, votre cerveau fabrique davantage de plaque amyloïdes, un des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Et cela augmente de 30 à 40% le risque de souffrir d'une forme de démence.

2/10 - Ne pas surveiller sa tension

Selo le Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle, près de la moitié des cas de maladie d'Alzheimer dans le monde serait attribuable à des facteurs de risque vasculaire qui peuvent être soignés lorsqu'ils sont dépistés. Or, les médecins estiment qu'une grande partie des personnes qui souffrent d'hypertension ne sont pas dépistées. D’où l’importance d’une surveillance régulière de votre pression artérielle chez le médecin.

3/10 - Etre pessimiste

Vous vous laissez facilement envahir par les idées noires ? Attention : une étude récente indique qu'avoir des pensées négatives récurrentes pourrait accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer.

4/10 - Etre trop sédentaire

Nos gênes ne fonctionnent vraiment bien que lorsque nous bougeons. Il est impératif de marcher tous les jours pour ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. "Le mieux, c'est de marcher en groupe, et de discuter ou de se réciter des poèmes de l'enfance. Il faut faire travailler son cerveau tout en avançant" indique le Pr Carré du CHU de Rennes.

5/10 - Boire trop de café

Le café est difficile à cerner... Car en général, il est plutôt recommandé contre la démence, pour les personnes avec un vieillissement "normal". Mais si le patient montre des symptômes de déclin cognitif, alors le café aurait un effet néfaste selon les chercheurs.

S'il est potentiellement bon pour la mémoire, il peut aussi aggraver les symptômes neuropsychiatriques des malades d'Alzheimer.

6/10 - Trop regarder la télévision

On estime que passer entre 2h et 4h par jour devant la télévision pourrait endommager le cerveau. Et cela au point d'augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer à hauteur de 54%.

7/10 - Ne pas soigner

ses ronflements

C'est surtout lorsqu'il s'agit d'apnée du sommeil, que le risque de développer la maladie d'Alzheimer grandit. Cela s'explique par la création de plaques de bêta-amyloïde, plus importante en cas d'apnée régulière. Or la protéine bêta-amyloïde est l'un des marqueurs d'Alzheimer.

8/10 - Boire trop d'alcool

L'alcool, lorsqu'il est consommé de façon excessive, multiplie le risque de démences par trois.

Concernant Alzheimer, on estime que boire 6 (ou plus) verres par jour pour les hommes, et 4 (ou plus) verres par jour pour les femmes, double le risque de développer la maladie.

9/10 - Ne pas prendre soin de ses dents

Cela peut paraître sans rapport, et pourtant !

Prendre soin de ses dents et ses gencives est essentiel dans la prévention contre Alzheimer. En cause, les bactéries qui attaquent nos gencives et qui pourraient migrer dans le corps.

Elles sont suspectées d'augmenter les risques de développer Alzheimer.

10/10 - Manger trop gras

Faites attention au contenu de votre assiette. Un régime alimentaire trop gras freinerait la neurogénèse, c'est-à-dire la naissance et la croissance de nouveaux neurones, et augmenterait le risque de maladie d'Alzheimer.