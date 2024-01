Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 22.185 martyrs depuis le 7 octobre dernier, a indiqué mardi le ministère palestinien de la Santé.

Ce bilan comprend 207 Palestiniens tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, qui a aussi fait état de 57.035 personnes blessées depuis le 7 octobre.

Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et des sources onusiennes.

L'agression sioniste a fait 4.156 martyrs parmi les étudiants depuis le 7 octobre

Pas mois de 4.156 étudiants palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste à Ghaza, le 7 octobre 2023, indique le ministère palestinien de l'Education. Le ministère palestinien de l'Education a affirmé dans un communiqué que "4.156 étudiants sont tombés en martyrs et 7.818 autres blessés depuis le 7 octobre".

Dans la bande de Ghaza, le ministère a enregistré 4.119 martyrs et 7.536 blessés, contre 37 martyrs et 282 blessés en Cisjordanie. "278 écoles publiques et 65 affiliées à l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) ont été bombardées et vandalisées dans la bande de Ghaza".

L'armée sioniste a, également, pris d'assaut 38 écoles en Cisjordanie", a détaillé la même source. Selon le ministère palestinien de l'Education, les frappes de l'armée sioniste ont visé 90% des bâtiments scolaires et éducatifs publics.

29 % des institutions scolaires ne sont plus opérationnelles, alors que 133 écoles publiques ont été utilisées comme centres d'hébergement dans l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée d'occupation mène une agression dévastatrice dans la bande de Ghaza, qui a fait jusqu'à lundi 21.978 martyrs et 57.697 blessés.

L'entité sioniste assassine le vice-président du bureau politique du Hamas à Beyrouth

Le vice-président du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas, Saleh al-Arouri, est tombé en martyr dans une frappe sioniste mardi soir sur la banlieue de Beyrouth, a annoncé la résistance palestinienne, citée par l'Agence de presse libanaise (ANI).

Saleh al-Arouri est tombé en martyr avec ses gardes du corps dans une frappe sioniste qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise, selon un responsable libanais des services de sécurité.

Des témoins oculaires ont vu deux étages de l'immeuble soufflés et des voitures endommagées dans le secteur, vers lequel accouraient des ambulances. Le mouvement palestinien Hamas a confirmé mardi que le vice-président de son bureau politique a été assassiné dans une frappe sioniste à Beyrouth.

Le vice-président du bureau politique du Hamas, cheikh Saleh al-Arouri, tombe en martyr dans une frappe sioniste à Beyrouth, a indiqué le mouvement de résistance palestinienne dans une annonce diffusée sur sa chaîne officielle, al-Aqsa TV et d'autres médias. Selon l'Agence libanaise ANI, quatre personnes sont tombées en martyres dans la frappe sioniste.

Le déplacement forcé des Palestiniens, " un crime contre l'humanité" (rapporteuse de l'ONU)

La rapporteuse spéciale des Nations unies (ONU) pour la Palestine, Francesca Albanese, a déclaré, mardi, que "le déplacement forcé des Palestiniens est un crime contre l'humanité". Dans un message sur la plateforme "x", Albanese a déclaré que "le déplacement forcé des Palestiniens à Ghaza est un crime contre l’humanité".

L'entité sioniste "a perpétré cela en toute impunité pendant des décennies d’occupation illégale. (Elle) a désormais atteint un nouveau niveau en terrorisant la population par les bombardements, la famine et les maladies provoquées".Albanese, qui a fait une déclaration sur le site Internet américain "Democracy Now", le 29 décembre, a déclaré que l'instruction donnée aux forces sionistes, qui poursuivent leurs attaques sur la bande de Ghaza depuis le 7 octobre, avait pour objectif de "détruire et de coloniser la bande de Ghaza".