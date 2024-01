Le président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, plus de deux ans après le renversement du président Alpha Condé. "Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle Constitution qui nous ressemble et nous rassemble", a dit le colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours de fin d'année dimanche soir, sans donner de date.

Il a promis "une Constitution approuvée par le peuple et qui n'est pas du copier-coller mais une Constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir". Le président de la transition en Guinée a également indiqué que des personnes nommées par l'Etat seront prochainement désignées pour diriger les conseils municipaux, élus en 2018 et dont les mandats s'achèvent au premier trimestre de 2024. Le colonel Doumbouya a lié ces annonces à la volonté de "poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel, par l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant", selon lui, le programme de transition pour un retour des civils au pouvoir. Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 après le renversement du président Alpha Condé. Il avait proposé une durée de transition de 36 mois, tandis que la communauté internationale insistait sur une période beaucoup plus courte.