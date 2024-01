Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dimanche dans une offensive menée par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans le Sahel, a rapporté lundi la presse locale.

Selon la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), les forces de défense et de sécurité burkinabè ont découvert dimanche, une position des terroristes dans la localité de Silgadji, dans la région du Sahel. Les forces de défense et de sécurité ont mené avec succès des frappes cotre ces terroristes, a indiqué la même source. Le même jour, dans son adresse à la nation dans le cadre des fêtes de fin d'année, le président de transition, Ibrahim Traoré a pris l'engagement de poursuivre la lutte contre le terrorisme en 2024 "afin de libérer le pays". Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. L'armée burkinabè et ses supplétifs, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont multiplié les opérations contre les groupes terroristes dans le pays.