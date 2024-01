Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a donné lundi à Agadez (nord) le coup d'envoi de concertations régionales, prélude au dialogue "national inclusif" devant notamment fixer la durée de la transition.

M. Zeine "a donné ce lundi à Agadez le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les huit régions du pays, en prélude au dialogue national", a affirmé un responsable local d'Agadez.

Le chef du gouvernement de transition a assuré à la télévision publique nigérienne que le dialogue national démarrera "très bientôt" et a exhorté ces débats régionaux à être les plus "consensuels et inclusifs possible".

Quelque 300 représentants d'élus, de chefs traditionnels, d'ex-combattants, d'organisations de jeunesse, de syndicats, d'ONG, ont tenu les premières concertations pour la région d'Agadez.

Les propositions étudiées concernent les quatre axes qui seront débattus au prochain dialogue national, dont "la durée" de la transition, "les principes fondamentaux" et les "axes prioritaires" devant régir cette période.