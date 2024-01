Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont donné, mardi à Alger, le coup d'envoi du premier concours d'accès au doctorat à l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques "Dar El Coran", à Djamaâ El-Djazaïr, indique un communiqué du Rectorat de Djamaâ El-Djazaïr.

Le concours se déroule les 2 et 3 janvier 2024 à la Faculté de droit Said Hamdine de l'Université d'Alger "Benyoucef Benkhedda".

Le premier jour du concours a vu la participation de "921 candidats dans 3 spécialités à savoir: le coran et les connaissances du droit islamique, le coran et le dialogue des civilisations et des cultures, le coran et les connaissances de la foi et de la conduite".

Au deuxième jour, il y aura la participation de "967 candidats dans 9 spécialités: les marchés financiers islamiques, l'assurance Takaful, la technologie financière et la finance islamique, le patrimoine urbain et architectural, la psychologie sociale, la psychologie éducative et clinique du point de vue islamique et l'histoire des sciences mathématiques".

Une plateforme électronique pour le concours avait été ouverte par Dar El Coran, où "2188 candidats ont été inscrits, dont 1888 ont rempli les conditions de participation à l'examen écrit, la liste finale des candidats ayant été annoncée le 27 décembre dernier".

Les places pédagogiques au titre de l'année universitaire s'élève à 82 dans les spécialités suivantes: sciences islamiques (30 places), sciences financières et comptabilité (15 places), mathématiques (10 places), sciences sociales (18 places) et architecture (9 places).

L'année universitaire sera ouverte à Dar El Coran au premier trimestre de l'année en cours", ajoute la même source.