Le derby Algérois, entre le RC Kouba et la formation du NAHD sera à l’affiche de la dixième journée de Ligue 2, prévue demain et samedi, et qui sera marquée également par les déplacements des poursuivants du Groupe Ouest, tout comme leurs homologues du Groupe Est.

En effet, la JSBM , le CAB et l'MSP Batna feront tout pour glaner les trois points de la victoire pour n'es pas distances par l'Olympique Akbou, la première place du Groupe Est, avec une longueur d'avance de 4 points sûr les poursuivant pour chaque club, seront appelés à évoluer devant leurs galerie au cours de cette 10e journée, puisque la formation de Bordj Menaiel accueillera la formation d'El Eulma au stade de Tizi Ouzou , alors que l'Olympique Akbou ramener l'ASM et le CAB aussi fera tout pour gagner cette rencontre devant son public sur après une belle victoire ramener de Ain milila la semaine dernière pour les autres rencontres du grand de l'est chaque équipe vise les trois points de la victoire afin de passer l'hiver au chaud .

Même cas de figure à l’Ouest, où les actuels leader et co-leaders, le RCK et ES Mostaganem feront tout pour gagner leur rencontres surtout pour les protégés de Rezki Roumane vont accueillir les coéquipiers de Mokrane qui voyagent bien ses derniers matche vont se déplace a leurs voisins le RC Kouba au stade Benhadad cette après-midi dans le but de faire un bon résultat mais Yahia Cherif et consorts eux aussi ont décidé de continuer sur leurs lancée pour garder la place de leader et crois que cette année c'est l'année du RC Kouba, par ailleurs le dauphin l'ES Mostaganem va se déplace a Boufarik pour un résultat positif mais les Boufarikois vont tout faire pour remporter la victoire devant leurs public.

Pour certains, il s’agira de duels des extrêmes face à des équipes mal en point ou carrément bon dernier, comme l’est le HB Chelghoum laid. Des clubs en grande difficulté et face auxquels il sera probablement difficile de récolter des points. Une situation qui pourrait faire l’affaire de certains poursuivants, notamment la JSBM qui pourrait s’emparer du leadership du Groupe Est à l’issue de cette 10e journée.

En effet, la JSBM (2ème du groupe Est) va accueillir l'ASMO (9eme en classement général), avec la possibilité de passer devant ses concurrents qui actuellement ne comptent qu’une seule longueur d’avance sur lui. Cependant, le duel le plus attrayant et qui devrait le plus attirer l’attention samedi, reste probablement le derby de l'est entre la formation Bonois et le MSP Batna» entre USMA Annaba et le MSP Batna.

En effet, outre la rivalité identitaire, née de l’appartenance de ces deux clubs qui joue pour l'accession cette année, il y aura aussi la grande rivalité sportive et l’enjeu de ce match en lui-même. Avec la possibilité de le rejoindre le haut du tableau au classement général en cas de victoire. Autant d’ingrédients intéressants qui feront probablement de ce choc le duel à suivre de cette 10ème journée de ligue deux Mobilis.

F Y