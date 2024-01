Le Clasico MC Alger - JS Kabylie, entre deux cadors du football algérien, sera à l'affiche de la douzième journée de Ligue 1 Mobilis, prévue ce week-end, et qui sera amputée du match MC El Bayadh - CR Belouizdad, ayant été reporté à une date ultérieure, car l'équipe hôte est toujours sous le choc du grave accident de la route, dont elle a été victime dernièrement.

Certes, le rendement des Canaris n'est plus aussi reluisant que pendant leurs années de gloire, cela n'empêche que leur prochaine empoignade avec "Le Doyen" devrait quand même tenir ses promesses, et valoir donc le détour, malgré la présence de plusieurs autres duels intéressants, notamment, CS Constantine - US Biskra, JS Saoura - USM Khenchela et ASO Chlef - USM Alger.

Si ce Clasico devrait le plus captiver l'attention, c'est essentiellement par rapport à l'enjeu, car les deux antagonistes ont grand besoin en ce moment, à commencer par le Mouloudia, qui reste sur un nul vierge dans le grand derby algérois contre l'USMA.

Un semi-échec qui lui a valu deux précieux points dans la course au titre et qui permet au Champion sortant, le CR Belouizdad d'espérer reconquérir le leadership, lui qui compte trois matchs en retard. Autre fait marquant, qui devrait contribuer à l'animation de Clasico, la mauvaise posture qu'occupe actuellement la JSK : modeste douzième au classement général de Ligue 1, avec seulement 14 unités au compteur.

Certes, le club du Djurdjura est devenu un habitué des seconds rôles au cours des dernières années, mais le rachat du club par l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis" et les importants renforcements qui ont été faits à l'intersaison, aussi bien à la barre technique qu'au niveau de l'effectif, ont ravivé l'appétit des supporters kabyles.

En effet, considérant que la crise financière qui a tant pénalisé le club au cours des dernières années a été surmontée, les fans de la JSK exigent devoir leur équipe reconquérir les sommets. Ce qui devrait donner lieu à une chaude empoignade sur le terrain, pour satisfaire cette obligation de résultats, y compris du côté mouloudéen.

Un défi que ce dernier devra cependant relever sans sa superstar, le meneur de jeu Youcef Belaïli, retenu en équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023).

Le stratège oranais a disputé la totalité des onze matchs joués par son équipe jusqu'ici. Mis à part contre le CSC à Constantine et contre l'USMA dans le Grand Derby Algérois, il a été décisif dans chacune des neuf autres rencontres.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il caracole actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat national, avec dix réalisations, tout en ayant une bonne dizaine de passes décisives.

C'est dire combien Belaïli a impacté le jeu du Doyen en ce début de saison et reste à savoir comment vont réagir les autres joueurs en son absence, surtout face à un ogre comme la JSK. Autres duels intéressants qui vaudront le détour au cours de cette 12e journée, les chocs CS Constantine - US Biskra, JS Saoura - USM Khenchela et ASO Chlef - USM Alger, entre deux adversaires condamnés à gagner, pour s'éloigner de la zone rouge.

De leur côté, les mal-classés US Souf et ES Ben Aknoun auront la chance d'évoluer à domicile, respectivement contre le Paradou AC et le MC Oran, avec la possibilité de gagner pour quitter la abysses du classement. Suivant la programmation de la LFP, tous les matchs se joueront en présence du public, sauf à Oued Souf, où le club hôte, l'USS devra évoluer à huis clos.

Le programme de la 12e journée

Programme de la douzième journée de la Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, et qui sera amputée du match MC El Bayadh - CR Belouizdad, ayant été reporté à une date ultérieure :

Vendredi, 5 janvier :

A Oued Souf (Stade du 1er-Novembre 1954) : US Souf - Paradou AC (15h15, à huis clos)

A Magra (Stade Communal) : NC Magra - ES Sétif (15h15)

A Alger (Stade du 20-Août 1955) : ES Ben Aknoun - MC Oran (15h15)

A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : ASO Chlef - USM Alger (15h45)

A Constantine (Stade Chahid-Hamlaoui) : CS Constantine - US Biskra (18h30)

Samedi, 6 janvier :

A Béchar (Stade du 20-Août 1955) : JS Saoura - USM Khenchela (16h00)

A Alger (Stade du 5-Juillet 1962) : MC Alger - JS Kabylie (18h00)

Reporté à une date ultérieure :

MC El Bayadh - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). MC Alger 28 11

2). JS Saoura 19 11

3). ES Sétif 17 10

4). CR Belouizdad 16 8

--). CS Constantine 16 10

--). Paradou AC 16 11

--). USM Khenchela 16 11

8). MC El Bayadh 15 10

--). US Biskra 15 10

--). NC Magra 15 11

--). ASO Chlef 15 11

12). JS Kabylie 14 10

13). USM Alger 8 8

14). MC Oran 6 9

15). US Ben Aknoun 4 10

--). US Souf 4 11.