La sélection nationale de football, à pied d'œuvre à Lomé au Togo pour son dernier stage de préparation à la CAN-2024 au Côte d'Ivoire (13 jan-11 fév 2024), a enchaîné, mardi en fin d'après-midi au stade de Kégué, sa troisième séance d’entraînement, "dans une ambiance détendue et en présence de tous les joueurs" dont le gardien Raïs M’Bolhi, mais à l’exception de Rayan Ait Nouri laissé au repos en raison d’une grippe, a indiqué la fédération algérienne de football (FAF).

Le travail du groupe a débuté avec le rituel jonglage à deux touches de balle avant de passer à des ateliers d’échauffement diversifiés (haies de vélocité, piquets de slalom,..) puis à des toros en deux groupes.

La deuxième moitié de la séance qui s'est déroulée sous un taux d'humidité culminé autour de 64%, a été consacrée, à partir de 18h15, à des jeux d’opposition, avec un premier jeu mettant aux prises quatre équipes (chasubles bleus, verts, oranges et violets) sur un espace entouré de mini buts, ensuite (18h40) entre deux équipes (les verts contre les violets), cette fois sur les deux tiers du terrain. Si le précédent jeu s’est déroulé avec deux mini buts, le dernier (19h00) se jouera avec les grands buts et les gardiens. Durant cette phase, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a insisté sur le bloc-équipe, notamment dans le travail défensif, l’orientation du jeu, la relance et le démarquage. A l’issue de trois mi-temps, et une séance bien pleine où les joueurs se sont donnés à fond, certains d'entre eux sont partis se soulager dans des bains froids.

Le programme du mercredi 3 janvier 2024 :

11h15 : Marche

11h30 : Séance vidéo

16h15 : Travail en salle de gym

17h15 : Zone mixte

17h30 : Séance d’entraînement

21h30 -23h30 : Soins.