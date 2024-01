Des ateliers culturels et intellectuels d’hiver pour enfants ont été ouverts, mardi à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Mascara. Cette manifestation, organisée par cette bibliothèque dans le cadre des vacances scolaires d’hiver, comprend un ensemble d’ateliers sur la lecture d’histoires du patrimoine, de dessin, de coloriage et de contes, ayant jusqu’à présent enregistré la participation de plus de 100 enfants, selon les organisateurs.

Le programme de cette manifestation culturelle de cinq jours comprend des expositions de livres traitant de l’enfance, de l’histoire de l’Algérie, de l’environnement, ainsi qu’une exposition de photographies de personnalités intellectuelles, culturelles et religieuses algériennes.

A cette occasion, des conférences ont été programmées, traitant de "la lecture et la littérature de la jeunesse", "le rapport de l’enfant au livre", "les savants algériens" et "la poésie révolutionnaire algérienne", en plus de rencontres intellectuelles et historiques qui seront animées par des enseignants et chercheurs spécialisés de la wilaya. Les enfants seront également au rendez-vous pour participer à des concours sur "la meilleure nouvelle", "le meilleur poème", ainsi que sur "le meilleur dessin écologique" et "le meilleur travail manuel", selon la même source L’objectif de l’organisation de ces ateliers est de créer une dynamique pendant les vacances scolaires d’hiver et attirer l’attention des enfants sur les différentes activités proposées par la bibliothèque principale de lecture publique et ses annexes, en plus de faire apprécier la lecture aux enfants.

Vers la création de clubs d’arts plastiques dans les établissements des jeunes

La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Mascara envisage, dès le début du mois de février prochain, la création de clubs d’arts plastiques au niveau des établissements des jeunes, a-t-on appris, mardi, auprès du directeur de cet établissement, Hocine Bessa.

En marge de la journée de clôture de la 5ème édition de la rencontre nationale des arts plastiques, M. Bessa a souligné que ces clubs seront créés en collaboration avec la Ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques des jeunes, sachant que ses missions principales reposent sur la formation des adhérents des établissements des jeunes dans le domaine des arts plastiques.

Ces clubs devront s’atteler à programmer, durant l’année, plusieurs activités, dont des expositions d’arts plastiques, avec la participation des adhérents, et le lancement de concours sur la meilleure toile en aquarelle, l’organisation d’échanges entre jeunes artistes des wilayas du pays.

Un programme de coopération sera élaboré avec la Direction de l'Education nationale, comprenant l'organisation de sessions de sélection de talents dans le domaine des arts plastiques au niveau des établissements scolaires des trois niveaux éducatifs, a indiqué le même responsable, qui a ajouté que ces clubs sont encadrés par des artistes plasticiens de la wilaya, accompagnés de plusieurs éducateurs des jeunes activant dans des établissements de la jeunesse. M. Bessa a révélé que la 5ème rencontre nationale des arts plastiques, qui a vu la participation de 87 jeunes artistes adhérents des maisons de jeunes et des associations juvéniles de 29 wilayas, a drainé trois jours durant plus de 2.000 visiteurs. La journée de clôture de la manifestation, organisée par la direction de la Jeunesse et des Sports en étroite collaboration avec la ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques des jeunes sous le slogan "art plastique, message et créativité", a permis d’honorer des artistes participant et les organisateurs de cet événement culturel.