Le secteur de la santé dans la wilaya de Médéa s’est renforcé au cours de l’année 2023 par plusieurs nouvelles structures garantissant une meilleure prise en charge des malades et une large couverture sanitaire, a relevé mardi la direction locale de la santé. Au plan de l’infrastructure sanitaire de proximité, le secteur s’est doté de neuf nouvelles polycliniques implantées dans les communes de Benchicao, El-Aissaouai, Draâ-Smar, El-Haoudine, Bouskène, Boghar, Zoubiria, beni-Slimane et Sidi-Ziane, a fait savoir le directeur de la santé, Mohamed Zohir Hadj Sadok.

Trois autres polycliniques supplémentaires sont en cours d’aménagement au niveau de Ksar-el-Boukhari, Sedraya et Mihoub et seront ouvertes dans les toutes prochaines semaines, a-t-il fait savoir. Hadj Sadok a fait part, en outre, de l’ouverture durant l’année 2023 de pas moins de vingt-trois salles de soins réparties à travers les zones rurales enclavées, portant à 192 le nombre global de salles de soins opérationnelles sur le territoire de la wilaya. Par ailleurs, de nouveaux services d’hémodialyse ont été mis en service au sein des hôpitaux de Ain-Boucif, Médéa, Ksar-el-Boukhari, Tablat, Berrouaghia et Beni-Slimane qui ont été dotés de stations de traitement d’eau et de générateurs d’hémodialyse appelés à améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux et d’augmenter le nombre de dialysés bénéficiaires de ces soins. Les établissements hospitaliers de la wilaya ont bénéficié aussi de travaux d’aménagement et de modernisation qui ont touché principalement les services des urgences médicales pour optimiser leur fonctionnalité ainsi que la réalisation de travaux externes au niveau des blocs chirurgicaux, a relevé M. Hadj Sadok. Le secteur de la santé a de plus, bénéficié de projets de réalisation de nouveaux établissements hospitaliers spécialisés dont certains sont en cours de concrétisation, et d’autres en phase de lancement. Il s’agit, selon la même source, de quatre hôpitaux, dont deux d’une capacité de 120 lits implantés à Berrouaghia et Ksar-El-Boukhari et devant contribuer à désengorger les établissements hospitaliers se trouvant dans ces deux importantes agglomérations urbaines de Médéa, une fois concrétisés. Les deux autres projets portent sur la réalisation d’un hôpital tête et cou (ORL et Cervico Faciale), d’une capacité de 60 lits, et d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie dans la commune de Médéa, a-t-il noté.

Le choix du site devant abriter ces quatre établissements hospitaliers a été finalisé, et le projet est en phase du lancement des procédures d’affectation qui devraient intervenir dans les prochains jours, selon le directeur de la santé. Le chantier lancé en 2022 pour la réalisation d'un centre anti cancer (CAC) à Ouzera, à l’est de Médéa, "avance bien", affirment le même responsable, qui a précisé que les travaux du projet affichent un taux d’avancement estimé à 75%. Sur le même site qui abritera le CAC, il est prévu la construction d'autres bâtiments devant fournir des services de chirurgie, de cardiologie et un autre pour les urgences médicales. Le chantier sera en fait, un pôle médical qui va assurer une multitude de soins et de traitement appropriés, a relevé M. Hadj Sadok.