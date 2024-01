Au total, 6.800 personnes ont été formées aux premiers secours, à Blida depuis le lancement du programme "Un secouriste dans chaque famille" en 2010, à ce jour, a-t-on appris mardi des services de la protection civile de la wilaya.

Ces 6.800 personnes formées depuis 2010, au titre de ce programme suspendu pour une durée de deux ans en raison de la pandémie du Coronavirus, sont âgées entre 18 et 60 ans. Elles ont reçu une formation sur les premiers secours. Sur ce total de secouristes, près de 300 ont été formés durant l'année 2023 au niveau des unités de la protection civile de la wilaya. Les concernés ont bénéficié de sessions de formation sur les premiers secours et le sauvetage de personnes en danger. Ces sessions, d'une durée de 21 jours chacune, sont sanctionnées par la remise, aux stagiaires, d'une attestation de fin de stage les habilitant à intervenir en cas de danger ou d’accident, notamment les accidents de la route, et contribuer, ainsi, au sauvetage de vies humaines, selon la même source. Pour cette année 2024, la direction de la protection civile prévoit une hausse du nombre de secouristes à former, au vu du succès de ce programme de formation auprès des citoyens, est-il souligné de même source.