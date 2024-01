Des travaux d’aménagement d’espaces verts à travers les communes de Chelghoum Laïd, Ferdjioua et d’Oued El Athmania, dans la wilaya de Mila, viennent d’être lancés par l’Entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique (CET) de la wilaya, a indiqué mardi le directeur de l’entreprise.

Dans une déclaration à l’APS, Merouane Kouachi, l’entreprise a dernièrement élargi ses activités à l’aménagement et la gestion des espaces verts en vertu de conventions signées avec des collectivités locales.

Ces conventions ont été conclues à la fin de l’année 2023 avec les APC (assemblées populaires communales) de Mila, Chelghoum Laïd, Oued El Athmania et de Ferdjioua portant sur l’aménagement (plantation d’arbres et plantes ornementales) et la gestion d’espaces verts, a précisé la même source.

Les services de l’entreprise accompagnés de représentants des communes concernées ont effectué des sorties pour déterminer les actions à mener et des travaux ont été engagés et devront être terminés avant la fin de la période de reboisement qui s’étend jusqu’au mois de mars prochain, a souligné M. Kouachi.

Cet élargissement des activités de l’Entreprise publique de gestion des CET a conduit à une réflexion sur la création d’une pépinière pour l’entreprise dont un terrain a été proposé pour l’accueillir à Guigaya dans la commune de Mila sur les berges du barrage de Béni Haroun, a ajouté le même cadre qui a estimé que cela permettra de développer l’activité d’aménagement des espaces verts et de générer de nouveaux emplois.