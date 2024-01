Le secteur de l’habitat s’est consolidé, dernièrement dans la wilaya d’Oran, par un nouveau programme d’habitat portant sur la réalisation de 500 nouvelles unités d’habitation relevant de la formule du logement promotionnel aidé (LPA), a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya.

Selon les mêmes sources, il sera procédé, prochainement, à l’aménagement des assiettes foncières devant accueillir les futures cités d’habitation, ainsi qu’à la désignation des entreprises appelées à réaliser ces nouveaux logements, ajoutant que les chantiers seront lancés "au plus tard durant le premier trimestre en cours", dès l’achèvement des procédures administratives.

Par ailleurs des instructions seront données aux promoteurs immobiliers auxquels sera confiée la réalisation de ces logements, en matière d’organisation et de renforcement de leurs chantiers, qui devront fonctionner selon le système de travail de 3X8, dans le but de réceptionner le projet et livrer les logements aux souscripteurs de cette formule dans les délais contractuels, qui ont été fixés entre 12 et 16 mois, selon la même source.

Pour rappel, il convient de souligner que durant l’année écoulée, la réalisation de 740 logements "LPA" a été lancée au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana", sis à Misserghine, dont les travaux de 400 unités ont été lancés, en octobre dernier, dans le cadre de la nouvelle formule LPA portant sur la réalisation de 5.050 unités pour un délai de réalisation devant osciller entre 18 et 24 mois.

Il y a lieu de rappeler également que 281 logements de la formule LPA (ancien programme), dont 221 sont implantés au pôle urbain de Belgaïd, ont été attribués à leurs bénéficiaires en 2023.

Cette nouvelle zone d’habitation, qui relève de la tutelle administrative de la commune de Bir El Djir, abrite pas moins de 4.000 logements LPA, dont le gros a été réalisé par l’OPGI, a-t-on indiqué.