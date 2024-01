La plateforme numérique inter-compagnies d'assurances dédiée à la branche automobile a permis depuis sa mise en place en 2022, le traitement de plus de 634.000 réclamations, pour un montant de 35,82 milliards de dinars, a indiqué le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurances (UAR), Youcef Benmicia.

"Depuis le lancement de la plateforme e-recours, 634.731 réclamations inter-compagnies ont été échangées pour un montant de 35,82 milliards de dinars, soit une moyenne de 2.027 réclamations par jour.

116.394 réclamations pour un montant de 6,38 milliards de dinars concernent uniquement des sinistres survenus en 2023", a-t-il précisé dans un entretien accordé à la revue Indjazat.

La plateforme digitale e-recours mise en place en octobre 2022 sous la supervision de l'UAR, est une initiative qui s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique du secteur des assurances, visant à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, selon le responsable de l'UAR.

M. Benmicia a souligné dans ce contexte que cet outil jouait actuellement un "rôle-clé" dans le traitement des réclamations inter-compagnies pour les sinistres automobiles matériels, entraînant "une réduction notable des délais, une amélioration de la qualité des services et une transparence renforcée".

"La plateforme e-recours offre des avantages en termes de gouvernance en centralisant les données, facilitant le suivi et le contrôle, améliorant la gestion des risques, favorisant la collaboration et la coordination, ainsi qu'en fournissant des rapports et des analyses pertinentes", affirme encore le premier responsable de l'association professionnelle.

Le taux de traitement des réclamations échangées, à fin septembre 2023, a atteint déjà 83% du total enregistré, d'après les chiffres du président de l'UAR.

Concernant le nombre de transactions effectuées par voie électronique dans le secteur des assurances M.

Benmicia a fait savoir qu'"il ne fait qu'augmenter", passant de 8.372 transactions en 2021 à 23.571 transactions en 2022, soit un bond de plus de 181%.

Pour l'année 2023, "nous étions déjà au-delà du niveau de l'année 2022 en mois d'août, avec 24.236 transactions et nous nous attendons à enregistrer plus de 35.000 transactions pour toute l'année, soit une progression de 48% par rapport à 2022", a-t-il détaillé, estimant que la tendance de croissance est "forte et très encourageante".