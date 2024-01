La production de lait cru a atteint dans la wilaya de Mostaganem en une année (2022/2023) plus de 40 millions de litres, a-t-on appris mardi auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

La même source a précisé que la production de lait cru a atteint, durant la saison agricole, un volume global de 40.273.000 litres, dont le gros est issu du lait de vache à hauteur de 28.635.000 litres, suivi du lait de brebis avec une production de 6.485.000 litres et de chèvres avec une production de 5.153.000 litres.

Les mêmes services ont fait savoir que les laiteries, publiques et privées, opérant sur le territoire de la wilaya de Mostaganem, dont la capacité de production cumulée journalière est estimée à 110.000 litres, ont collecté, durant la même période, 15 millions de litres de lait cru de vache.

La DSA a, d’autre part, fait observer que les mesures incitatives mises en œuvre par l’Etat, notamment celles inhérentes à la production fourragère, à l’acquisition d’équipements hydrauliques et autres destinés à l’élevage bovin, a permis aux éleveurs, aux collecteurs et aux transformateurs de ce produit d’accroitre le niveau de production, le portant à 11 millions de litres, durant la campagne 2021/2022, à plus de 15 millions en 2022/2023, ce qui représente un taux de croissance de 36%.

Dans le but d’assurer une croissance continue de la production de ce produit agricole de large consommation, la wilaya de Mostaganem mise, à l’avenir, sur les atouts du nouveau pôle agricole, notamment le bassin laitier de la plaine d’El Bordjia, dont l’étendue chevauche les territoires des communes de Sirat et El Hassiane, pour renforcer le volume de la production annuelle de lait cru par 20 millions de litres supplémentaires.

L’objectif étant de diminuer le volume d’importation de poudre de lait et de répondre aux besoins du marché local, a ajouté la même source.

Il convient de signaler que la wilaya de Mostaganem dispose d’un cheptel bovin estimé à 5.500 vaches laitières, d’un cheptel bovin comptant 51.328 têtes et un cheptel caprin de 6.745 chèvres.

La filière lait compte, par ailleurs, plus de 2.000 opérateurs, entre éleveurs, producteurs, collecteurs et distributeurs de lait.