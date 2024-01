La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) ouvrira au cours de l’année 2024 quatre nouveaux bureaux à travers des communes de la wilaya de Skikda, apprend-on mardi de son directeur.

Au cours du premier semestre de cette année, deux nouveaux bureaux seront ouverts dans les communes d’El Hadaïk et de Ramdane Djamel, a précisé à l’APS Hamza Hanachi, précisant que le second semestre de la même année verra l’ouverture de deux autres bureaux dans les communes de Skikda et d’Ain Kechra dans le cadre du rapprochement des prestations aux citoyens conformément à la stratégie des pouvoirs publics.

Ces structures s’ajouteront aux bureaux ouverts à la fin de 2023 à El Harrouch, Tamalous et Ain Bouziane et porteront à terme le nombre total des bureaux de la CRMA à travers la wilaya à 12, a relevé la même source. L’objectif est de se rapprocher davantage des agriculteurs et industriels et les accompagner d’une manière continue par les services multiples d’assurance tout en contribuant à favoriser la prise de conscience par les agriculteurs de l’importance de l’assurance, selon M. Hanachi.

Le même responsable a ajouté que les assurés à la CRMA représentent 10 % du nombre total des agriculteurs officiellement inscrits à la chambre de wilaya de l’agriculture et estimé à plus de 27.000, indiquant que l’objectif de la caisse est de porter ce taux à 20 % courant 2024.