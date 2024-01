Un terrain de plus de 6 hectares devant accueillir les activités des artisans spécialisés dans la fabrication de meubles, sera réservé dans la zone industrielle

de R’maïl, dans la commune de Ras El Oued (Est de Bordj Bou Arreridj), a indiqué, mardi, le wali, Kamel Nouicer.

Le chef de l’exécutif local a précisé, dans une déclaration à la presse, en marge de l’ouverture, dans l’un des espaces commerciaux du chef-lieu de wilaya, d’une exposition mettant en relief des éléments d’ameublement produits localement, que cette initiative est destinée à "répondre à une préoccupation des artisans activant dans ce domaine".

Selon M. Nouicer, "il n’est pas possible qu’une telle activité, répandue dans les Biban et connue pour la qualité de ses productions, n’ait pas eu sa chance en matière de foncier dans les espaces dédiés aux petites activités industrielles".

Le wali a ajouté qu’un dossier allait être préparé pour être soumis aux autorités et aux parties compétentes au niveau central, telles que le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique et l’Agence algérienne de promotion des investissements, dans le but de "prélever 6 ou 7 hectares de la zone industrielle de Ras El Oued pour créer une mini-zone d’activité vouée à la fabrication de meubles, en allouant 400 ou 500 m2 à chaque artisan afin de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions et de valoriser ses produits".

M. Nouicer, évoquant, dans ce contexte, "la qualité du produit d’ameublement" qui, a-t-il affirmé, "concurrence désormais les meubles importés", a salué l’initiative économique d’organiser cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 6 janvier, et qui est de nature à "consolider le leadership de la wilaya de Bordj Bou Arreridj en matière de diversité des productions".

Pour sa part, M. Hassan Belmokhtar, responsable du bureau de wilaya de l’Association nationale pour le développement local, à l’origine de cette exposition commerciale et économique, a déclaré que cet événement "vise d’abord à faire connaître le produit local d’ameublement domestique, pour lequel la commune de Ras El Oued est connue, notamment en ce qui concerne la fabrication de canapés".

L’exposition constitue aussi une occasion pour les artisans de faire part de leurs préoccupations aux autorités locales, qui ont répondu à leur appel, pour leur permettre de disposer d’un espace approprié pour exercer leur activité dans la commune de Ras El Oued.

M. Belmokhtar a ajouté que cette exposition, "la première du genre dans la wilaya", sera suivie d’autres manifestations économiques et commerciales similaires afin de mettre en lumière des productions locales dans d’autres domaines tels que les cosmétiques et les industries alimentaires, dans l’optique de soutenir l’industrie et le développement locaux.

L’exposition des produits d’ameublement locaux, qui réunit une vingtaine d’exposants, est organisée par le bureau de Bordj Bou Arreridj de l’Association nationale pour le développement local, en coordination avec la direction du commerce et de la promotion des exportations, et la Chambre de commerce et d’industrie des Biban.