Le Secrétaire général du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad a affirmé, mardi à Alger, que la célébration du nouvel an amazigh Yennayer constituait une occasion pour valoriser les efforts de l'Etat dans la promotion de la langue amazighe, étant l'une des constantes de l'identité nationale.

Lors d'une conférence de presse organisée au Centre culturel Aissa-Messaoudi de la Radio Algérienne consacrée à la présentation du programme des festivités officielles du nouvel an amazigh (2974), M. Assad a précisé qu'il y avait "une forte volonté de parachever le processus de réhabilitation de Tamazight" qui fait partie des "constantes de l'identité nationale et de la cohésion sociale". "La cohésion sociale est un élément clé, d'où la nécessité de notre contribution au renforcement du front interne en cette conjoncture", a-t-il ajouté.

Le SG du HCA a présenté, à cette occasion, le bilan de réalisations concernant la promotion de Tamazight, notamment dans le secteur de l'éducation, rappelant que Tamazight "est enseigné dans 43 wilayas par 3744 enseignants".

Concernant les festivités officielles du nouvel an amazigh Yennayer, prévues les 10 et 11 janvier courant à Alger, le responsable a indiqué que le programme comportait plusieurs conférences sur les dimensions historiques et culturelles de l'identité nationale ainsi que des ateliers sur la toponymie et le rôle de la traduction dans la diffusion des œuvres littéraires et culturelles.

Le programme prévoit également le "Marché de Yennayer" pendant une semaine à la Place de la Grande Poste, dédié aux produits traditionnels de différentes régions du pays.

Les festivités seront clôturées par la remise du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe dans sa 4e édition.