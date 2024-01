Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, mardi à Tipasa, que les résultats scolaires des élèves des trois cycles éducatifs durant le premier trimestre de cette année scolaire 2023/2024, sont "très satisfaisants" grâce au "calme" et la "stabilité" qui ont caractérisé le déroulement des cours.

Les résultats du premier trimestre ont été "positifs" et "satisfaisants" comparativement au même trimestre de l’année passée, a estimé le ministre dans son allocution d'ouverture de la conférence nationale des directeurs de l'éducation, à la salle des conférences de la wilaya de Tipasa.

Il a expliqué cette performance par le "calme et la stabilité" ayant prévalu durant le déroulement des cours, grâce à "la mobilisation et l’engagement de tous les acteurs, entre cadres pédagogiques et administratifs, et partenaires sociaux, dont les syndicats et les associations de parents d’élèves".

Le ministre a cité en exemple le "taux des moyennes élevées enregistrées dans les trois cycles éducatifs", tout en exprimant sa "satisfaction" à l’égard de l'enseignement de la langue anglaise dans le premier cycle.

M. Belaabed a, par ailleurs, précisé que "l'amélioration" du niveau des élèves de première année moyenne est le résultat de "l'initiative de traitement pédagogique destinée à l’accompagnement des élèves de première année moyenne sujets à des difficultés, à la suite de l'examen d'évaluation des acquis du cycle primaire".

Le ministre de l'Education nationale a appelé à "l’intensification des efforts et à un suivi rigoureux de la mise en œuvre du reste des opérations programmées au titre des vacances d'hiver, notamment le parachèvement des cours de soutien et de révision programmés dans les établissements éducatifs au profit des élevés des classes d'examens". Il a relevé un "engouement considérable" des élèves pour cette initiative "très appréciée" par les élèves et leurs parents.

La conférence nationale, tenue à Tipasa, se veut une opportunité pour s’enquérir de la mise en œuvre des actions entreprises à la rentrée scolaire 2023/2024 et leur évaluation, "vu qu’elles constitueront une référence de base pour la prochaine rentrée 2024/2025", a souligné M. Belaabed.

Il s’agira, également, a-t-il ajouté, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des instructions adressées aux directions de l'éducation concernant les opérations pédagogiques et administratives de la fin du premier trimestre et de la clôture de l'année financière.

Des exposés et des ateliers axés sur des thèmes d’une "extrême importance" figurent, également au programme de cette manifestation, selon le ministre qui a cité, entre autres thèmes prévus au débat, l’examen d’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire et la numérisation du secteur, avant la clôture de la conférence par l’émission d’une série de recommandations et orientations.

Avant l’ouverture de la conférence, le ministre de l'Education nationale a procédé, en compagnie du wali de Tipasa, à l'inauguration de trois établissements éducatifs, ainsi que la pose de la première pierre de réalisation d’un lycée au niveau de nouvelles cités d’habitations abritant des logements de type location-vente (AADL) à Bou Ismail et Tipasa.

La numérisation du secteur éducatif assurera une gestion "plus efficiente" (ministre)

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, mardi à Tipasa, que l’adoption "progressive" de la numérisation dans le secteur éducatif, assurera une gestion "plus efficiente" des opérations portées au programme du secteur.

Le ministre qui intervenait à l'ouverture de la conférence nationale des directeurs de l'éducation, a souligné les "grandes avancées" réalisées par le ministère de l'Education nationale en matière de numérisation, estimant, que cette dernière "garantira transparence et équité, avec une possibilité d'un suivi plus efficace".

M. Belaabed a annoncé, à ce titre, un renforcement programmé de l'espace numérique dédié aux parents d'élèves, à l'avenir, avec une application pour téléphones mobiles, visant à informer les parents, par SMS, sur la scolarité de leurs enfants, notamment en cas d’absences, ou sur le calendrier des examens, les convocations des parents, les résultats du dernier semestre, et autres avis et notifications relatives à d’éventuels accidents ou malaises, dont pourraient être victimes leurs enfants.

"Cette initiative s'ajoutera à une série de programmes numériques assurés par le secteur, dont la numérisation de toutes les décisions des élèves concernés par l’examen d'évaluation des acquis, et de l’opération d’intégration des élèves, portée à 88% durant cette année scolaire", a-t-il fait savoir.

A cela s’ajoute le système de paiement électronique des droits d'inscription aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, en plus de la numérisation des opérations de recrutement des enseignants d'anglais et d'éducation physique et du mouvement de transfert annuel des enseignants.

Le ministre de l'Education nationale a, également, assuré la "poursuite des efforts" de son département ministériel en vue de réduire le poids du cartable dans le primaire, à travers, a-t-il dit, la "poursuite de la distribution des tablettes électroniques et le développement du système de téléchargement électronique des manuels scolaires dans tous les cycles éducatifs".

"Nos services s’attellent, actuellement, au développement de deux projets.

Le premier porte sur la bibliothèque numérique parlante, et le second sur le livre numérique interactif pour la matière de langue anglaise de 3e année primaire", a-t-il, par ailleurs, souligné, s’engageant à l’inscription d'autres projets similaires, à l'avenir.

La numérisation a constitué l’un des thèmes principaux abordés à la conférence nationale des directeurs de l'éducation. Un thème qualifié d’"extrêmement important" par le ministre, au même titre que celui de l'évaluation des acquis des élèves.

Les participants à cette rencontre vont également procéder à l’évaluation de l'actuelle rentrée scolaire, notamment concernant les résultats du premier trimestre, qualifiés, par M Belaabed, de "très satisfaisants" comparativement à ceux de la même période de l’année dernière, outre le nouveau programme d'évaluation des acquis des élèves.

Des ateliers sur "la capacité d'assimilation des élèves et leur encadrement" et "la nouvelle organisation des services des directions de l'éducation à travers le pays" suite à la création d'une Direction générale des sports scolaires, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, issues du Conseil des ministres du 16 avril 2023, sont, également, portés au programme de la conférence nationale des directeurs de l'éducation.