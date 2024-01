Les services de la Sûreté de daïra de Zighoud Youcef (Nord de Constantine) ont démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans le vol de locaux commerciaux avec l’arrestation de 8 personnes, et ce lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

La première opération a été menée suite à l’exploitation par les services concernés des plaintes déposées par des citoyens, victimes de vol, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Les investigations opérées sur les lieux par les policiers et l’utilisation des caméras de surveillance, a permis d’identifier et d’arrêter 4 individus, impliqués dans le vol d’une boucherie et d’un commerce de vente des outils de fabrication de gâteaux, a révélé la même source, précisant que l’ensemble des personnes arrêtées a été transféré vers le service concerné pour le parachèvement des procédures judiciaires nécessaires.

La même intervention, a souligné la même source, a permis également la saisie de deux hachoirs à viande, une balance électronique et une somme d’argent estimée à 370 millions DA.