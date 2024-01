Quatre Palestiniens sont tombés en martyrs mardi sous les balles de l'occupant sioniste dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué l'agence de presse palestinienne Wafa.

"Quatre Palestiniens sont tombés en martyrs dans des affrontements avec les forces d'occupation qui ont pris d'assaut le village d'Azun, à proximité de la ville de Qalqilya, dans le nord de la Cisjordanie en tirant des balles réelles, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes", précise Wafa qui cite des sources sécuritaires.

Une importante force militaire sioniste a pris d'assaut la zone ouest de la ville, connue sous le nom de "Al-Fahaha", ce qui a donné lieu à des affrontements entre des jeunes Palestiniens et des soldats sionistes, ajoute la même source, relevant que quatre Palestiniens ont été arrêtés après avoir été encerclés dans un immeuble résidentiel et subi des blessures suite à des tirs à balles réelles. Des sources locales ont en outre indiqué que les forces d'occupation ont mené une campagne de perquisitions dans plusieurs magasins et maisons, tandis qu'une grève générale a été décrétée dans la ville pour faire le deuil des quatre Palestiniens tombés en martyrs lors de cet énième assaut lancé par l'armée sioniste en Cisjordanie occupé.