Le match MC El Bayadh - CR Belouizdad, initialement prévu le 6 janvier courant à El Bayadh pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis, a été finalement reporté à une date ultérieure, sur demande du club hôte, qui ne s'est pas encore remis du tragique accident de la route dont il a été victime dernièrement, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP).

"Le report du match MCEB-CRB est intervenu suite à la correspondance référenciée N 248/MCEB/2023 du 31/12/2023, dans laquelle le club d'El Bayadh a demandé l'ajournement de ladite rencontre, en raison de l'incapacité de certains de ses joueurs à se remettre de leurs blessures, causées par le tragique accident dont a été victime la délégation du club, notamment les deux gardiens de but, ainsi que l'état psychologique défavorable dans lequel se trouvent les autres joueurs" a détaillé l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

La LFP a profité de l'occasion pour se joindre à la Fédération algérienne de football (FAF) et exprimer conjointement leur soutien au MCEB dans cette période difficile que traverse le club.

"Il est à souligner aussi que les clubs du championnat professionnel, sont également solidaires avec le MCEB en cette douloureuse circonstance" a ajouté la LFP dans son communiqué.

La délégation du MC El Bayadh a été victime d'un grave accident de la route, qui a coûté la vie à deux de ses membres, alors qu'elle se rendait à Tizi-Ouzou, pour défier la JS Kabylie dans un match de championnat de L1. Il s'agit du gardien de but Zakaria Bouziani et de l'entraineur adjoint Khaled Meftah, inhumés vendredi passé à Béchar et Mecheria, leurs villes natales respectives.

De leur côté, les joueurs Brahim Zouad et Abdelilah Barakat sont restés plusieurs jours "sous surveillance médicale" au niveau de l'Etablissement hospitalier d'El Bayadh, alors que les autres membres de la délégation, dont les blessures étaient jugées moins graves, ont pu regagner leurs foyers plus tôt.

Le CR Belouizdad occupe actuellement la quatrième place au classement général de la Ligue 1 Mobilis, avec 16 points et trois matchs en retard, alors que le MCEB est 8e, avec 15 points et un seul match en retard.