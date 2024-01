L'international algérien du Stade Rennais (L1 française), Amine Gouiri, blessé, a déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 (décalée à 2024) prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) lundi.

" Le staff technique de l’équipe nationale, en concertation avec le staff médical, ont décidé de libérer l'attaquant Amine Gouiri pour cause de blessure l'empêchant de prendre part à la prochaine CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Après examen du staff médical de l’équipe nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement, précise la même source.

La délégation de l’équipe nationale et la fédération algérienne de football souhaitent un prompt rétablissement au joueur, conclut le communiqué.

Pour rappel, les 24 sélections africaines devront transmettre la liste définitive des 27 joueurs sélectionné s au plus tard le 3 janvier 2024, soit dix jours avant le coup d'envoi de la compétition.

D'autre part, la sélection algérienne s'est envolée ce lundi matin à destination de la capitale togolaise Lomé pour effectuer un stage de préparation avec au programme deux tests amicaux : le vendredi 5 janvier face au Togo, et le mardi 9 contre le Burundi. Vingt cinq joueurs ont fait le déplacement après le forfait de dernière minute de Gouiri pour cause de blessure. Le sélectionneur national Belmadi s'est déclaré "satisfait" du travail effectué lors du premier stage effectué au Centre technique de la FAF de Sidi Moussa. "La préparation a démarré le 20 décembre pour certains joueurs, le 26 on avait la moitie du groupe qui était là (Sidi Moussa, Ndlr), c'est la continuité. Aujourd'hui on récupère l'ensemble du groupe." a déclaré le coach national à la presse juste avant d'embarquer pour le Togo. Interrogé sur la rencontre amicale disputée la veille contre la sélection olympique, Belmadi a estimé que c'était une belle opposition contre une belle équipe U23 . " C'était une rencontre pour conclure le premier stage. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait quasiment six biquotidiens, soit 12 séances en six jours. ". a t-il ajouté. Une fois le stage précompétitif de Lomé achevé, les " Verts" ra llieront la ville ivoirienne de Bouaké le mercredi 10 janvier, pour prendre part à la CAN-2023, où ils figurent dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola. Les Algériens entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).