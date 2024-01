La commune d’Es-Senia, au sud d’Oran, a bénéficié durant l’année 2023 d’une enveloppe financière de 243 millions DA pour la prise en charge de projets d’aménagement urbain, a-t-on appris, lundi, du président de l’Assemblée populaire communale, Chala Djamel. M. Chala a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette enveloppe financière, un montage financier entre le Budget communal, le Fonds d’aide au développement social et économique et la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL), concerne le financement de la réalisation de 19 projets d’aménagement urbain au niveau du centre communale, de même que des groupements d’habitat qui lui sont rattachés. Selon le même responsable, la commune a alloué près de 156 millions DA de son budget pour la concrétisation de 15 projets, portant sur des travaux d’aménagement, de réhabilitation des routes et des trottoirs, d’éclairage public, ainsi que le réaménagement d’un ensemble de ronds-points, en plus de la réhabilitation du cimetière de Sidi Boumediene, situé au centre ville. Les travaux de 10 projets parmi les 15 ont été achevés, tandis que l’état d’avancement des travaux des cinq projets restants varie entre 40 et 90 pc, sachant que la livraison de l’ensemble des travaux est attendue durant le premier trimestre de l’année 2024, a-t-on expliqué.

La commune d’Es-Senia a, d’autre part, bénéficié d’une enveloppe financière de 35,3 millions DA du Fonds d’appui au développement social et économique pour financer deux projets, dont les travaux sont en cours, concernant l’aménagement urbain sur une distance de 1,1 km, à partir de la Rue Mekki Lakhdar vers le chemin de wilaya 33, ainsi que l’aménagement de la rue Baghdadi Mohamed au centre ville. Elle a bénéficié également d’un montant de 51 millions DA dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) pour la réalisation du dédoublement de la route vicinale reliant le centre ville et la zone "Cherif Yahia" sur une distance de 1,4 km, ainsi que l’achèvement du canal d’évacuation des eaux pluviales, à proximité de haï El Mordjane.