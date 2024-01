Le demi-fondiste algérien Slimane Moula, s'est envolé vendredi pour la Turquie, où il doit effectuer un stage de préparation d'environ un mois en prévision des importantes échéances internationales à venir, a appris l'APS lundi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

"Ce stage s'étendra jusqu'au 27 janvier courant, et il sera dirigé par l'entraîneur Sid Ali Sabour" a précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Outre Slimane Moula, deux autres internationaux algériens ont fait partie de ce déplacement en Turquie. Il s'agit de Zine El Abidine Lagoune et Amaghiz Amroune, qui se prépareront également sous la houlette du coach Sid Ali Sabour. Slimane Moula, 24 ans, avait été élu athlète algérien de l'année 2023, jeudi soir, lors du traditionnel sondage APS "Brahim Dahmani" des meilleurs sportifs de l'année, effectué auprès des rédactions sportives des organes de presse nationaux, et qui revient sur le devant de la scène après quatre années d'absence.