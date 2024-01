Légume star de l'alimentation anticancer avec ses cousins les choux, il renferme des composés que l'on pourrait presque qualifier de magiques...

Aujourd'hui vedette des régimes alimentaires santé qui se respectent, le brocoli est pourtant resté longtemps inconnu en dehors de ses pays d'origine, la Grèce et l'Italie du Sud. « Il fallut d'ailleurs attendre le mariage de Catherine de Médicis avec Henri II, au début du XVIe siècle, pour le voir apparaître en France sous le nom d'asperge italienne. Et c'est de la même façon, avec les migrants, qu'il a débarqué aux États-Unis, où il est actuellement l'un des légumes verts les plus populaires », explique le Dr Richard Béliveau dans son livre « Les Aliments anticancer », (éd. Flammarion).

LE BROCOLI, STAR DE LA PRÉVENTION DU CANCER

Comme tous les aliments de la famille des brassicacées (choux, navet, cresson...), anciennement nommés crucifères, le brocoli contient des composés phytochimiques, les glucosinolates qui, sous l'action d'une enzyme (la myrosinase), sont transformés en isothiocyanates, des molécules qui empêchent les substances cancérigènes de provoquer des dommages aux cellules. De nombreuses études ont démontré que la consommation régulière de brocoli pourrait abaisser le risque de cancer colorectal, de l'estomac, du poumon, de la prostate et du sein.

LE BROCOLI, PROTECTEUR DU COEUR ET DES ARTICULATIONS

Particulièrement riche en vitamine C(37 mg/100 g de brocoli après cuisson), qui contribue à la formation normale de collagène pour assurer le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, il a prouvé son rôle dans la bonne santé cardio-vasculaire à condition toutefois d'en consommer au moins 5 portions par semaine. Grâce au sulforaphane qu'il renferme, il prend soin de nos articulations car ce composé soufré bloque les enzymes à l'origine de l'usure du cartilage et freine le processus inflammatoire. À noter que ce composé sulfuré est également efficace contre les ulcères gastriques puisqu'il détruit l'Helicobacter pylori, une bactérie à l'origine de nombreux ulcères.

LE BROCOLI, AMI DES FEMMES ENCEINTES ET DE L'IMMUNITÉ

Excellente source de vitamine B9 (folates), il devrait enfin occuper une place de choix dans l'alimentation des femmes en âge de procréer ou enceintes, puisque cette vitamine assure le bon développement du foetus en début de grossesse.

Des folates vraiment intéressants, puisqu'ils contribuent également à la synthèse des acides aminés et à la formation normale du sang. Enfin, ils soutiennent l'ensemble du système immunitaire et réduisent la fatigue. Autant de raison de trouver le brocoli trop chou !

SES ATOUTS SANTÉ

• Une arme anticancer Ses composés phytochimiques, les glucosinolates, ont démontré leur puissance dans la diminution du risque de développer plusieurs cancers.

• Sa vitamine C, dont l'apport est important lorsqu'il est cru, en fait un allié contre les maladies cardio-vasculaireset pour soutenir les défenses immunitaires.

• Ses folates sont essentiels à la bonne santé du foetus en début de grossesse.

Son CV 35 Cal/100 g (cru) • Protéines : 3,9 g • Lipides : 0,4 g • Glucides : 1,4 g • Fibres : 3,1 g