Les expéditions de téléphones mobiles en Chine ont bondi de 34,3% en glissement annuel pour atteindre plus de 31,21 millions d'unités en novembre, selon l'Académie chinoise des Technologies de l'information et des Communications (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT).

Les téléphones portables 5G représentent la majorité des expéditions en novembre, totalisant 27,09 millions d'unités, soit une augmentation de 51,2% sur un an, a précisé la CAICT, un institut de recherche relevant du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

En novembre, les marques chinoises ont continué de dominer le marché local des téléphones mobiles, avec des expéditions en augmentation de 26,5% sur un an, pour atteindre 25,44 millions d'unités. Au cours des onze premiers mois, les expéditions totales de téléphones portables ont augmenté de 7,1% en glissement annuel pour atteindre 261 millions d'unités, d'après la CAICT.