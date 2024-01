Des toiles d’art plastique exposées dans le cadre de la 5ème édition de la Rencontre nationale des arts plastiques, qui se poursuit lundi pour le deuxième jour au Centre de loisirs scientifiques du pôle sportif "Chahid Djebbar Mohamed" de Mascara, attirent l’attention des visiteurs, a-t-on constaté.

Cette manifestation culturelle enregistre une présence notable de visiteurs, notamment des jeunes et amateurs d’arts plastiques, venus découvrir les œuvres des jeunes artistes participants. Quelque 70 toiles sur un total de 205 tableaux exposés traitent de l’esthétique du patrimoine local et mettent en valeur des sites historiques et archéologiques de plusieurs régions du pays.

Le jeune artiste Ahmed d'Alger, tout en expliquant son travail aux visiteurs, a déclaré que la plupart de ses peintures mettent en valeur les ruelles et les vieilles maisons de l'antique Casbah d'Alger, reflétant son amour intense pour ce site qui met en valeur la richesse du legs culturel de notre pays. Quant au jeune artiste Abdelkrim de Tipaza, il a indiqué avoir peint 30 tableaux, depuis le début de son expérience artistique, il y a cinq ans, tous traitant des sites historiques et archéologiques dont regorge sa wilaya, comme l'ancienne cité romaine et les sépultures de la même période. A noter que 87 jeunes artistes adhérents aux maisons de jeunes et associations juvéniles de 29 wilayas participent à la cinquième Rencontre nationale des arts plastiques, exposant plus de 200 œuvres plastiques sur des thèmes liés aux attraits touristiques du pays, à la lutte du peuple algérien pour recouvrer son indépendance, des portraits de personnalités historiques nationales, outre la mise en valeur des traditions et coutumes de chaque région du pays.

Dans le cadre de cette manifestation, qui sera clôturée, mardi, deux ateliers de formation sur l'art de la miniature et de la sculpture, encadrés par des artistes professionnels de la wilaya de Mascara ont été lancés. Une visite a également été programmée au profit des participants aux sites archéologiques qui retracent la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'armée d'occupation française. Un concours de la meilleure peinture à l'huile, dont le sujet est lié au patrimoine et aux symboles des wilayas participantes, a été lancé. Cette manifestation est organisée à l'initiative de la Direction de la Jeunesse et des Sports en coordination avec la Ligue nationale des activités culturelles et scientifiques pour la jeunesse.