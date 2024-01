Les yeux des enfants venus nombreux à la salle de la maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de Batna pour assister, lundi après-midi, à "Djeha sur Saturne", une pièce spécialement réalisée à leur intention, pétillaient de joie devant ce spectacle mis en scène par Toufik Bakhouche pour le Théâtre régional de Batna.

Le jeune public a suivi avec beaucoup d’intérêt cette pièce produite en 2023, haute en couleurs, écrite par Rachid Chebli, que les artistes du TR Batna ont présenté pour la première fois hors de l’enceinte qui abrite habituellement leurs spectacles, à savoir le théâtre plus que centenaire (inauguré en 1890) du centre-ville, objet, actuellement, d’une opération de réhabilitation.

"Djeha sur Saturne", une pièce du genre science-fiction, se déroule sur la lune "Titan", un satellite de la planète Saturne. Le regard fixé sur la scène, les petits spectateurs semblaient fascinés par les techniques d’éclairage et de la vidéo, utilisées pour la première fois dans une représentation théâtrale pour enfants.

Interprétée en arabe littéraire, la pièce, entrecoupée de danses et de chants faisant la part belle à l’humour, raconte l’histoire d’un conflit autour de plusieurs éléments, des choses de la vie si précieuses aux yeux de l’homme. Une histoire qui pourrait être résumée à l’éternelle lutte entre le bien et le mal.

Certains parents qui ont accompagné leurs enfants ont avoué avoir apprécié l’idée de la pièce et la façon dont elle a été présentée aux enfants "sous une forme attrayante qui incite à ne pas quitter le spectacle des yeux", a indiqué Mme Nadia Loucif, enseignante à la retraite.

Elle a précisé à l’APS que ses deux petites-filles ont "apprécié l’histoire et n’ont pas semblé s’ennuyer un seul instant parce qu’elles ont vu sur scène des choses auxquelles n’avaient jamais assisté auparavant", faisant référence à certains effets d’optiques et artifices visuels utilisés par le scénographe, Souhail Boukhadra.

Le metteur en scène de la pièce, Toufik Bakhouche, a déclaré à l’APS que cette œuvre destinée aux enfants s’appuie sur "l’élément d’éblouissement" ainsi que sur des techniques modernes en matière de décoration, d’éclairage et de sons. La pièce, qui a mis sur scène de nouveaux visages d’acteurs et d’actrices, a été présentée dans le cadre d’une tournée artistique de cette nouvelle œuvre. Une tournée qui avait débuté le 28 décembre au Théâtre régional d’Annaba, puis à la maison de la culture de Khenchela et au Théâtre régional d’Oum El Bouaghi.

Les petits constantinois auront également l’occasion d’apprécier "Djeha sur Saturne", mardi (demain), au Théâtre régional de Constantine, avant la clôture de cette tournée sur la scène du Théâtre régional de Biskra.