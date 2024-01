La 5ème édition du Festival national du graffiti, dont le coup d’envoi a été donné lundi à Sétif, réunit 40 artistes issus de nombreuses wilayas du pays qui donneront libre cours à leur créativité jusqu’au 4 janvier prochain, sous le slogan "citoyenneté = comportement civilisé".

M. Nacer Fadli, directeur de l’Office des établissements de jeunesse (ODEJ) de Sétif et président du comité d’organisation, a précisé en marge du lancement de cet événement culturel, que cette nouvelle édition est organisée à l’initiative de l’Association des activités culturelles et scientifiques de jeunes, dans le cadre de la concrétisation du programme annuel du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le même responsable a ajouté que l’objectif de ce festival est de "contribuer à faire des œuvres de Street Art un moyen de sensibilisation à la citoyenneté et à la diffusion de la culture de la paix, tout en permettant aux jeunes d’interagir les uns avec les autres, d’échanger des points de vue et des expériences, et de créer un espace de communication et de revitalisation de l’environnement". Contrairement aux éditions précédentes, qui avaient vu les participants réaliser leurs graffitis sur des supports épars, à savoir des murs en différents lieux de la ville, les organisateurs de cette édition ont choisi la place située à l’entrée sud du parc d’attractions de Sétif comme lieu de compétition.

Pour cela, des panneaux en bois mesurant 2,44 x 1,22 m, ont été mis en place avec pour objectif, a-t-on souligné, de permettre l’exploitation des œuvres dans le cadre d’initiatives d’ornement urbain, comme, par exemple, la décoration de certains organismes publics.

Le concours de ce festival, destiné aux jeunes gens âgés de 18 à 35 ans, donnera lieu à la distinction des quatre meilleurs artistes dont le travail sera jugé par un jury composé de spécialistes dans le domaine, a encore indiqué M. Fadli, précisant que des prix allant de 20.000 à 50.000 dinars récompenseront les 4 œuvres les plus sensibilisatrices qui auront respecté le slogan de la manifestation, conformément au règlement intérieur du Festival.