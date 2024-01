Les perspectives de l'économie ivoirienne restent "prometteuses" pour 2024 avec une prévision de taux de croissance estimée à 7%, a déclaré dimanche à Abidjan le président Alassane Ouattara qui a appelé à la mobilisation générale pour faire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football que la Côte d'Ivoire organise

à partir du 13 janvier une "grande fête de la jeunesse" africaine. "Les perspectives pour notre pays restent prometteuses et la croissance économique projetée à 7% reste soutenue", a déclaré Alassane Ouattara dans un message à la nation diffusé à la veille de la célébration du Nouvel An. En 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de 6%.

Par ailleurs, Ouattara a sonné la mobilisation générale "pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine", appelant en outre chaque Ivoirien à se considérer comme "un ambassadeur" de la CAN. La 34e Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) prévue du 13 janvier au11 février se déroulera à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo et Bouaké. La Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois, après 1984, une phase finale de la CAN. Vainqueurs en 1992 et 2015, les Eléphants de Côte d'Ivoire rêvent de remporter chez eux une troisième étoile.