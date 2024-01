La loi de finances de l'exercice 2024, signée le 24 décembre en cours par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été publiée au Journal officiel (JO) n 86. La loi, adoptée le 14 décembre par le Conseil de la Nation et le 5 décembre par l'Assemblée populaire nationale (APN), prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Le budget de l'Etat, dans le cadre de cette loi, prévoit une hausse historique des dépenses à 15.275,28 milliards DA en 2024, alors que les recettes devraient s'établir à 9.105,3 milliards de DA.