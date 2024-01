Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mobilisé, dimanche, tous les moyens matériels et humains pour sécuriser la célébration du nouvel an à travers les places publiques et les espaces de loisirs et de détente connaissant une forte affluence en pareilles occasions.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du dispositif sécuritaire mis en place à travers tout le territoire de compétence, a précisé le commissaire principal Khelifi Moussa, chef de la Police judiciaire de Bab Ezzouar, ajoutant que les mêmes services de sécurité avaient mobilisé, à l'occasion de la célébration du nouvel an, tous les moyens humains et matériels pour renforcer la sécurité à travers plusieurs espaces publics connaissant une forte affluence.

Pour mener à bien cette opération, les unités opérationnelles de la Sûreté de wilaya d'Alger, notamment les patrouilles mobiles de la Police judiciaire, ont été mobilisées pour protéger les personnes et les biens et lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout au niveau des espaces de proximité, des structures de loisirs et des places publiques connaissant une forte affluence en pareilles occasions, a-t-il souligné, ajoutant que les équipes de la Sûreté publique avaient également été mobilisées pour assurer la sécurité et faciliter la circulation routière.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rappelé ses numéros vert 1548 et de secours 17 et l'application "Allo Chorta" mis à la disposition des citoyens pour tout signalement ou renseignement 24/24h.Dans une déclaration à la presse après une sortie des unités de la Sûreté d'Alger à travers plusieurs quartiers de la capitale, le commissaire principal Khelifi Moussa a précisé que cette l'opération s'était soldée par l'arrestation de deux (2) individus et la saisie de près de trois (3) grammes de drogue (cocaïne), de dix (10) comprimés psychotropes et d'une somme d'argent estimée à 45.000 DA.