La dixième édition du camp national des activités scientifiques et techniques de jeunes s’est ouverte lundi à Jijel avec la participation de représentants de 26 wilayas du pays.Ce camp qui se tient au Centre des loisirs scientifiques "Souiad Yahia" est "exceptionnel" au regard du nombre de participants venus de 26 wilayas

et à la qualité des travaux à présenter, a indiqué à l’APS Rachid Boukhenoufa, directeur de l’Office des établissements de jeunes (Odej), organisateur de la manifestation en coordination avec la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) et la Ligue de wilaya des activités

culturelles et scientifiques de jeunes.Les activités des participants se répartissent sur les trois domaines de l’électronique, l’astronomie et l’audiovisuel, selon la même source.Ce camp de trois jours offre aux participants une opportunité pour échanger leurs connaissances et expériences avec la possibilité d’accompagner certains porteurs de projet pour la création de startups, a

souligné M. Boukhenoufa. Des prix seront décernés dans chaque catégorie aux trois premiers qui

seront sélectionnés par le jury de la manifestation composé de spécialistes et enseignants de plusieurs wilayas.Plusieurs activités de divertissement dont des concerts et des tournées touristiques sont prévues à l’intention des participants en mage du camp, a assuré le même cadre.