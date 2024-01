Les opérations d'extinction de l'incendie, qui s'est déclaré dimanche matin dans l'unité de stockage du lait en poudre dans la commune de Bourguiga (Tipasa), se poursuivent pour le deuxième jour

consécutif, sans enregistrer de pertes humaines, indiquent les services de la Protection civile.

Le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieutenant-colonel, Kouas Brahim, a indiqué à l'APS qu'en plus des moyens consacrés par la direction de la protection civile, les autorités de la wilaya ont mobilisé des moyens importants pour maîtriser les feux et empêcher leur propagation vers les zones avoisinantes de cette unité relevant de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL).

Les services de la protection civile ont déployé toutes leurs unités opérationnelles dans la wilaya, comprenant 24 camions de pompiers, une grande échelle et deux ambulances, appuyées par des éléments de l'Unité nationale d'instruction et d’intervention d'El-Hamiz (Alger) .

Le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, s’est rendu sur place en compagnie des autorités militaires et sécuritaires. D'après la même source, la wilaya a mis en place une cellule de crise

dirigée par le directeur de wilaya de la protection civile, le lieutenant-colonel Kouas Brahim, pour suivre le déroulement des opérations d'extinction, coordonner les efforts et fournir les ressources nécessaires pour contrôler l'incendie.

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Larbi Merzoug, s'était rendu dimanche en compagnie du wali sur les lieux de l'incendie qui s'est déclaré au niveau de l'unité de stockage (20.000 m2) qui contient 8.000 tonnes de lait en poudre. Les éléments de la protection civile ont réussi à récupérer de grandes quantités de cette matière et à les transférer vers

d'autres sites de stockage, précise la même source. L'origine de cet incendie reste "inconnue" en attendant les résultats des investigations, affirment les services de la wilaya, ajoutant que l'opération de recensement et d'évaluation des dommages est en cours.