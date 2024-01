La dépouille de Cheikh El Hadj Mohamed Harma, dit El Hadj Mohamed El Tazouli, décédé à l'âge de 80 ans, a été inhumée lundi au cimetière du Palais de Tazoult dans la commune Zaouiet Kounta (70 km au sud d'Adrar).

Les obsèques du défunt se sont déroulées en présence des autorités locales, de cheikhs et d'une foule nombreuse de fidèles.Cheikh El Hadj Mohamed El Tazouli a consacré sa vie à l'éducation de générations de fidèles, à l'enseignement du saint Coran et des sciences islamiques et à la formation des imams dans son école coranique du Palais de Tazoult.

Né en 1945 dans le village de Tazoult, commune de Zaouiet Kounta, Cheikh Mohamed Ben Salem Harma El Tazouli a commencé son parcours d'érudition par l'apprentissage du saint Coran et des principes des sciences de la charia auprès de son Cheikh et oncle El Hadj Mbarak Harma, avant de rejoindre en 1964 l'école Attahiria à Sali (Adrar) pour puiser savoirs et connaissances auprès de son Cheikh Sidi Moulay Lahbib, successeur de Cheikh Moulay Ahmed

Attahiri. Le défunt laisse derrière lui un héritage intellectuel et d'érudition prônant le juste milieu et la modération et bannissant le fanatisme et l'extrémisme.